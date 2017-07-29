Саакашвили назвал свою главную ошибку в работе с Порошенко

Политик заявил, что президент Украины остался "банальным торгашом", который в рабочее время решает вопросы своего бизнеса.

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которого на днях лишили украинского гражданства, в интервью изданию "Украинская правда" назвал свою главную ошибку в работе и общении с президентом Украины Петром Порошенко.

— Моей самой главной ошибкой было то, что я изначально неправильно понял мотивацию Порошенко. Она у него очень простая на самом деле — зарабатывать деньги. Этот человек так и остался банальным торгашом, — заявил Саакашвили.

Он добавил, что большую часть своего рабочего времени Пётр Порошенко "решает вопросы своего бизнеса".

Напомним, 26 июля стало известно о том, что президент Украины Пётр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В настоящее время политик находится в США.