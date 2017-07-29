Экс-глава аппарата Белого дома: Почти никто уже не верит в "сговор" Трампа с РФ

Бывший глава аппарата Белого дома Рейнс Прибас, который сегодня ушёл в отставку, назвал смехотворными сообщения о "сговоре" Дональда Трампа с Россией.
— Все эти бесконечные разговоры о сговоре просто смехотворны. Я думаю, что не ошибусь, сказав, что почти не осталось людей, верящих в это, — отметил Прибас в эфире Fox News.
По его словам, из-за СМИ создаётся впечатление, что в США нет других проблем и новостей, кроме скандала о "вмешательстве" России.
— Это создаёт своего рода пузырь вокруг президента, не давая ему толком выполнять свою повестку дня. А сейчас важно как никогда сосредоточиться на реальных конкретных вещах, — отметил бывший чиновник.
Как сообщал Лайф, ранее Трамп принял решение о назначении нового шефа аппарата Белого дома. Прибаса на этом посту сменит глава Министерства внутренней безопасности США Джон Келли. Сам Прибас объяснил, что его отставка связана с желанием президента США произвести "перезагрузку" в администрации.
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