Синоптики: 29 июля станет самым жарким днём этого лета в Москве

Согласно прогнозам метеорологов, воздух в столице сегодня прогреется до 33 градусов.

Суббота, 29 июля, станет жарким днём текущего лета в Москве. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

По данным метеорологов, максимальная температура воздуха в Москве составит 31–33 градуса и 29–34 градуса по области.

Сообщается, что погода не станет рекордно жаркой за всю историю метеонаблюдений. Абсолютный максимум для 29 июля в Москве составляет 38,2 градуса и принадлежит 2010 году.

Однако, по прогнозам синоптиков, уже в воскресенье в столице ожидаются дожди, грозы и сильный ветер. Но в понедельник снова будет комфортная погода — 25–27 градусов.

Ранее Лайф сообщал, что в Центральной России из-за жары объявили оранжевый уровень опасности.