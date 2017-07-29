Сухогруз "Анда" терпит бедствие в нейтральных водах у берегов Крыма

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Сухогруз "Анда" терпит бедствие в нейтральных водах у берегов Крыма

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Фото: © РИА Новости/Василий Батанов

По информации Лайфа, на его борту находился экипаж из девяти человек. Троих уже удалось спасти. Судьба остальных на данный момент остаётся неизвестной.

Сухогруз "Анда" терпит бедствие в водах Чёрного моря. Как стало известно Лайфу, на его борту находился экипаж из девяти человек. Из-за того, что судно пошло на крен, они оказались в воде. Троих удалось спасти силами экипажей судов, поймавших сигнал бедствия с тонущего борта. Судьба шестерых человек остаётся неизвестной.

Причиной крушения судна стали погодные условия. Сообщается, что сухогруз "Анда" вышел в море из Керчи, несмотря на объявленное штормовое предупреждение. Также из-за погоды осложнены действия спасателей: шторм не позволяет подобраться к судну.

На данный момент поиск шести членов экипажа ведёт Морской спасательно-координационный центр. В Симферополе готовится к вылету вертолёт МЧС Ми-8 со спасателями.

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