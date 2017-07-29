Китаянка сделала пластическую операцию, чтобы не выплачивать кредит в $3,7 млн

Женщину задержали на вокзале, когда она попыталась купить билеты на поезд по чужому паспорту.

Жительница города Ухань провинции Хубэй сделала себе пластическую операцию, чтобы не выплачивать кредит на сумму более 25 миллионов юаней ($3,7 млн). Об этом сообщает агентство Синьхуа.

По данным СМИ, когда суд обязал женщину оплатить кредит, 59-летняя Чжу Нацзюань сделала пластическую операцию и скрылась.

Однако женщину всё равно задержали при попытке приобрести билеты на поезд по чужому паспорту. Местные полицейские отметили, что Нацзюань было почти невозможно узнать, так как она выглядела на 20 лет моложе.

По данным Синьхуа, с начала текущего года в городе Ухань уже задержали более 180 человек, которые уклонялись от уплаты кредитов.