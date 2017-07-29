На Украине из-за непогоды обесточено более 300 населённых пунктов

Стихия унесла жизнь одного человека. Молния поразила жительницу села Антоновка Черкасской области на пастбище.

Гроза, дождь и резкие порывы ветра прошлой ночью (с 28 по 29 июля) привели к обесточиванию 339 населённых пунктов в восьми областях Украины. Один человек погиб, передаёт Госслужба ЧС Украины.

В частности, в Полтавской области обесточены 96 населённых пунктов, в Черниговской — 63 н.п., Киевской — 56 н.п., Черкасской — 53 н.п., Житомирской — 29 н.п., Сумской — 21 н.п., Днепропетровской — 19 н.п. и в Кировоградской — 2 н.п.

Непогода унесла жизнь одного человека. Молния поразила жительницу села Антоновка Черкасской области на пастбище. Женщина скончалась на месте происшествия.

По предварительным данным, повалены 38 деревьев, частично повреждены 108 кровель жилых домов, 12 хозяйственных зданий и двух общеобразовательных школ.

Вчера в городе Кривой Рог Днепропетровской области также бушевал смерч. Природное явление попало на камеры очевидцев.