Первый запуск частной ракеты в Японии отложен из-за непогоды

Теперь пуск планируется провести этой ночью с полигона на японском острове Хоккайдо, рядом с посёлком Таики.

Первый в мире пуск японской ракеты, полностью сконструированной частной компанией — японской Interstellar Technologies, переносится с 29 на 30 июля из-за "плохих погодных условий" и "недостаточной видимости". Об этом сообщается на сайте компании.

Пуск должен был состояться сегодня в интервале между 15:45 и 17 часами по местному времени (с 09:45 до 11:00 мск) с полигона на острове Хоккайдо, рядом с посёлком Таики. Теперь он намечен в промежутке между 05:00 и 08:00 часами утра по местному времени (с 23:00 субботы до 02:00 воскресенья мск).

Высота Momo — 9,9 метра, вес составляет около тонны. Ракета рассчитана на доставку грузов до 20 килограммов на высоту до 120 километров.

Мomo поднимется на высоту около 100 километров. После того как у неё закончится топливо, её головная часть отделится и приземлится в Тихий океан.