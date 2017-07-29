Российские военные привезли для детей из сирийской деревни печенье, молоко и сок

Также в качестве гуманитарной помощи в провинцию Хомс доставили консервы, рис, муку, сахар и масло.

Жители отдалённой сирийской деревни Джеблая в провинции Хомс получили гуманитарную помощь от российского Центра примирения враждующих сторон в САР. Как сообщил журналистам представитель центра Александр Тавдгивидзе, в населённом пункте живёт три тысячи человек. Он добавил, что за время боевых действий около 50 человек из них погибли, более 100 были ранены.

По словам Тавдгивидзе, в этом районе даже в горах температура часто поднимается выше 40 градусов, дождей не было уже несколько месяцев, урожая практически нет, поэтому люди живут очень бедно.

— Мы привезли продовольствие — мясные консервы, рис, муку, сахар и растительное масло, 400 пакетов… С нами ещё приехали военные врачи, которые оказывают медицинскую помощь (местному населению. — Прим. ред.), — добавил представитель центра.

Тавдгивидзе также рассказал, что после осмотра и оказания помощи российские военные раздали местным детям дополнительные продуктовые наборы — печенье, молоко и соки.