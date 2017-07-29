Четверо россиян пострадали при пожаре в турецком отеле

Жизни туристов ничего не угрожает. По предварительным данным, причиной возгорания стала проблема с проводкой на кухне в подвале отеля.

При пожаре в отеле в турецком курортном городе Кемер, провинция Анталья, пострадали четверо российских туристов. Все они были госпитализированы, передаёт Anadolu. Также сообщается о 10 пострадавших гражданах Турции.

Отмечается, что пострадавшие граждане России и Турции отравились дымом. Серьёзной угрозы их жизни нет.

После сообщений о пожаре на место происшествия было отправлено несколько пожарных подразделений и бригад аварийной службы. В настоящий момент они эвакуируют туристов, заблокированных пожаром в своих номерах.

По предварительным данным, причиной возгорания стала проблема с проводкой на кухне в подвале отеля.