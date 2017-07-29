Четверо россиян пострадали при пожаре в турецком отеле

При пожаре в отеле в турецком курортном городе Кемер, провинция Анталья, пострадали четверо российских туристов. Все они были госпитализированы, передаёт Anadolu. Также сообщается о 10 пострадавших гражданах Турции.
Antalya'da otel yangını: 14 kişi... https://t.co/bNVQB9qsBz pic.twitter.com/M1k7L4yV3J— A Haber (@tvahaber) 29 июля 2017 г.
Отмечается, что пострадавшие граждане России и Турции отравились дымом. Серьёзной угрозы их жизни нет.
После сообщений о пожаре на место происшествия было отправлено несколько пожарных подразделений и бригад аварийной службы. В настоящий момент они эвакуируют туристов, заблокированных пожаром в своих номерах.
Antalya'da otel yangını https://t.co/6NIFGEvg0L pic.twitter.com/xRxk849WzQ— Sadece haber... (@SertacBulur) 29 июля 2017 г.
По предварительным данным, причиной возгорания стала проблема с проводкой на кухне в подвале отеля.
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