Розовую ветку московского метро построят к концу 2018 года

Кожуховская линия будет примыкать к Таганско-Краснопресненской и пройдёт от микрорайона Некрасовка через Косино-Ухтомский, Нижегородский, Рязанский районы, Выхино и Жулебино.

Строительство розовой ветки метро в ВАО и ЮВАО идёт в соответствии с графиком и завершится к концу 2018 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он отметил, что в 2017 году строительству сильно мешают погодные условия, котлован заливают частые дожди. Тем не менее работы идут по плану.

С запуском Кожуховской линии разгрузится Таганско-Краснопресненская, которой по состоянию на сегодняшний день пользуется больше всего пассажиров. Обе ветки пересекутся в районе станции "Лермонтовский проспект".