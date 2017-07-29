Суд обязал футболиста Шарлеса выплатить "Локомотиву" $1,4 млн

Бразильский полузащитник обязан будет выплатить неустойку за досрочный выход из клуба в 2012 году.

Суд обязал бразильского футболиста Фернандо Шарлеса выплатить 1,4 миллиона долларов футбольному клубу "Локомотив", в составе которого Шарлес играл с 2008 по 2012 год. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

В начале 2012 года Шарлес покинул московский клуб "Локомотив", не дожидаясь окончания контракта, заключённого до конца года.

— Обаятельный Шарлес сумел убедить руководство клуба, чтобы ему отсрочили выплату неустойки на потом. Через несколько лет, когда будущее наступило, а "потом" — всё еще нет, "Локомотив" подал в суд, — пишет Mash.

Теперь, по данным канала, бразильца обязали выплатить миллион долларов неустойки и ещё 400 тысяч в качестве пени.