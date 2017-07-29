Центробанк обнаружил в банке "Югра" дыру в 7 млрд рублей

По данным регулятора, большинство заёмщиков банка были связаны с бизнес-интересами его собственников.

"Дыра" в капитале банка "Югра", у которого Центробанк накануне отозвал лицензию, составляет 7,04 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора. Как отмечается, это выяснилось в ходе работы временной администрации, назначенной в финансовой организации.

— Указанные корректировки связаны в основном с существенной недооценкой кредитного риска и недостоверным отражением операций в отчётности, — отметили в Центробанке.

Окончательные данные по капиталу ожидаются только после проверки, которая началась накануне. Уже известно, что 90% заёмщиков банка были связаны с бизнес-проектами его собственников.

— В ряде случаев банк производил замену заёмщиков, принимал по отступному некотируемые ценные бумаги и недвижимость по завышенной стоимости. В результате в Банк России представлялась отчётность, не отражавшая реального уровня принятых банком рисков, — говорится в сообщении регулятора.

Напомним, временная администрация была введена в банке 10 июля. АСВ начало выплату вкладчикам. Общий объём компенсаций составляет около 170 миллиардов рублей.