В Подмосковье стартовали Армейские международные игры — 2017

В этом году АрМИ-2017 пройдут с 29 июля по 12 августа одновременно в пяти странах — России, Азербайджане, Белоруссии, Казахстане и Китае.

Армейские международные игры — 2017 стартовали сегодня в парке "Патриот" и на полигоне Алабино в Подмосковье.

Примечательно, что этом году игры пройдут с 29 июля по 12 августа одновременно в пяти странах — России, Азербайджане, Белоруссии, Казахстане и Китае на 21 полигоне.

Всего в ходе АрМИ-2017 состоится 28 конкурсов по полевой, воздушной и морской выучке.