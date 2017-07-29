Нацбанк Украины не согласовал покупку "дочки" Сбербанка

Причиной тому якобы стало то, что инвесторы не предоставили необходимые документы для проверки.

Национальный банк Украины (НБУ) не согласовал продажу дочернего предприятия Сбербанка на Украине Саиду Гуцериеву и Григорию Гусельникову.

Как сообщает НБУ, причиной для этого стало то, что инвесторы не предоставили необходимые документы для проверки "на предмет соответствия требованиям законодательства Украины".

Ещё двум потенциальным инвесторам, Максиму Микитасю и Павлу Фуксу, было отказано в приобретении "дочки" ПАО "Проминвестбанк".

Напомним, о продаже украинской "дочки" Сбербанка латвийскому Norvik Banka (принадлежит Григорию Гусельникову) и белорусской частной компании (подконтрольная Саиду Гуцериеву) стало известно ещё в марте. Решение о продаже Сбербанк принял после введения на Украине санкций в отношении пяти банков с российским капиталом.