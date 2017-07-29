На Белорусском направлении МЖД временно приостановили движение электричек

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На Белорусском направлении МЖД временно приостановили движение электричек

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Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Как сообщили в пресс-службе РЖД, специалисты уже работают над устранением неисправностей.

Движение поездов временно приостановлено на участке Одинцово — Кунцево Белорусского направления Московской железной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Уточняется, что сбой произошёл из-за того, что на перегоне Кунцево-1— Одинцово наклонилась опора контактной сети, нарушив габарит 1-го и 2-го главного пути.

В пресс-службе добавили, что движение восстановят сразу же после укрепления опорных линий. А пока пассажиров просят пересесть на автобусы.

Отметим, что из-за ЧП было нарушено движение 10 пригородных электричек и одного поезда, который следовал из Москвы в Берлин.

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