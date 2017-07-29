Корабли США сделали предупредительные выстрелы вблизи судов Ирана

Авианосец военно-морских сил США класса "Нимиц" сделал предупредительные выстрелы в Персидском заливе, передаёт AP. Снаряды прошли вблизи патрульных катеров Корпуса стражей исламской революции (элитное военно-политическое формирование Ирана).

Отмечается, что выстрелы были произведены ещё вчера, однако информация о них проникла в прессу только сейчас.

Как пишет издание, "Нимиц" и ещё одно судно американских ВМС приблизились к иранской плавучей нефтяной платформе в Персидском заливе. После этого вертолёт, находившийся на палубе авианосца, взлетел и сделал несколько кругов над патрульными катерами Ирана.