Мамиашвили об убитом на Байкале борце: Мы возлагали на Юру серьёзные надежды

Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что спорт играл очень важную роль в жизни Юрия Власко. В свои юные годы он заслужил звание двукратного чемпиона Европы среди юниоров по вольной борьбе.
— В голове не укладывается это. Страшная трагедия. У Власко были колоссальные перспективы, мы возлагали на него серьёзные надежды. Спортивная борьба была огромной частью его жизни, — сказал Мамиашвили в интервью "Р-Спорту".
По его словам, Юра всегда был душой компании, агрессия была не свойственна молодому человеку.
Напомним, прошлой ночью спортсмен и двое его друзей стали участниками массовой драки. Во второй компании находились трое жителей Улан-Удэ, ранее судимых за кражи и разбои. В настоящее время все они задержаны и дают показания. По факту убийства возбуждено уголовное дело.
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