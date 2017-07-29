Мамиашвили об убитом на Байкале борце: Мы возлагали на Юру серьёзные надежды

Прошлой ночью 20-летний спортсмен погиб в массовой драке на берегу озера. Местные хулиганы нанесли ему ранение ножом в шею.

Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что спорт играл очень важную роль в жизни Юрия Власко. В свои юные годы он заслужил звание двукратного чемпиона Европы среди юниоров по вольной борьбе.

Публикация от Юрий (@vlasko_ura) Июл 12 2017 в 7:47 PDT

— В голове не укладывается это. Страшная трагедия. У Власко были колоссальные перспективы, мы возлагали на него серьёзные надежды. Спортивная борьба была огромной частью его жизни, — сказал Мамиашвили в интервью "Р-Спорту".

Публикация от Юрий (@vlasko_ura) Апр 23 2017 в 8:42 PDT

По его словам, Юра всегда был душой компании, агрессия была не свойственна молодому человеку.

Публикация от Юрий (@vlasko_ura) Ноя 13 2016 в 10:17 PST

Напомним, прошлой ночью спортсмен и двое его друзей стали участниками массовой драки. Во второй компании находились трое жителей Улан-Удэ, ранее судимых за кражи и разбои. В настоящее время все они задержаны и дают показания. По факту убийства возбуждено уголовное дело.