На Белорусском направлении восстановлено движение электричек

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На Белорусском направлении восстановлено движение электричек

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Фото: ©РИА Новости/Михаил Воскресенский

Причиной выхода из графика стала накренившаяся опора контактной сети, перекрывшая путь поездам.

На перегоне Кунцево-1 — Одинцово Белорусского направления Московской железной дороги восстановлено движение электричек. Оно постепенно входит в график. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

— В 10:49 на перегоне Кунцево-1 — Одинцово наклонилась опора контактной сети, нарушив габарит 1 и 2 главного пути. На место оперативно выехали аварийно-восстановительные бригады железнодорожников, которые вернули опору и восстановили движение поездов, — отметили в МЖД.

Никто не пострадал. Для ликвидации препятствия на место ЧП были направлены два специальных поезда. Для пассажиров временно работали шесть бесплатных компенсационных автобусов.

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