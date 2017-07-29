На американском ТВ Дональда Трампа превратили в российский флаг

На видео Дональд Трамп в обличие флага разговаривает с шоколадным печеньем, постоянно упоминая Россию.

В американской юмористической программе "Вечернее шоу" со Стивеном Колбертом показали пародийный трейлер к мультфильму "Эмоджи фильм" о жизни смайликов (выходит в России 17 августа). Создатели телепрограммы немного поиронизировали и представили американского президента в виде эмодзи — российского флага.

На видео Дональд Трамп в обличие флага разговаривает с шоколадным печеньем, постоянно упоминая Россию.

— Разве будет не хорошо, если мы сблизимся с Россией? Это должно быть хорошо. Я не думаю, что это плохо, — без умолку тараторит смайлик.

Потом президент-флаг ненадолго затихает и подозрительно смотрит на своего собеседника.

— Ты из России? — спрашивает он его.