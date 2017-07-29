На американском ТВ Дональда Трампа превратили в российский флаг

В американской юмористической программе "Вечернее шоу" со Стивеном Колбертом показали пародийный трейлер к мультфильму "Эмоджи фильм" о жизни смайликов (выходит в России 17 августа). Создатели телепрограммы немного поиронизировали и представили американского президента в виде эмодзи — российского флага.
На видео Дональд Трамп в обличие флага разговаривает с шоколадным печеньем, постоянно упоминая Россию.
— Разве будет не хорошо, если мы сблизимся с Россией? Это должно быть хорошо. Я не думаю, что это плохо, — без умолку тараторит смайлик.
Потом президент-флаг ненадолго затихает и подозрительно смотрит на своего собеседника.
— Ты из России? — спрашивает он его.
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