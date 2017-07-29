Ростуризм уточнил число россиян, пострадавших при пожаре в турецком отеле

По данным Федерального агентства по туризму, дымом надышались трое граждан РФ, а не четверо, как сообщалось ранее. Госпитализация никому не потребовалась.

При пожаре в пятизвёздочном отеле Eldar Resort на турецком курорте Кемер пострадали три россиянина. Об этом сообщили в Ростуризме.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте. Уточняется, что всего из отеля в момент инцидента эвакуировали не менее 400 туристов, в том числе более сотни россиян.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), переселять в другие отели отдыхающих не будут, все они вернулись в свои номера.

Предположительно, пожар начался в подсобных кухонных помещениях в подвале. По другой версии, возгорание произошло на четвёртом этаже отеля.

Видео с места событий через приложение LifeCorr (можно скачать для iOS и Android) прислал гражданский журналист.