В Великобритании заключённые сделали бомбу из сухого молока

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В Великобритании заключённые сделали бомбу из сухого молока

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Один из заключённых поджёг устройство в пластиковом контейнере c остатками продукта и скинул его с лестницы.

Заключённые в тюрьме Кардиффа, Великобритания, взорвали самодельную бомбу, сделанную из заменителя молока для чая и кофе, украденного из столовой, сообщает The Telegraph.

Один из заключённых поджёг устройство в пластиковом контейнере c остатками продукта и скинул его с лестницы. Бомба сдетонировала, но, к счастью, никто не пострадал.

Инцидент произошёл ещё 15 июня, но официальное подтверждение появилось только сейчас. Четверо человек были задержаны в качестве подозреваемых. Полиция Южного Уэльса продолжает расследование.

Как оказалось, белый порошок, который добавляют заключённым в кофе, очень легко воспламеняется. После инцидента администрация тюрьмы собирается заменить его обычным молоком.

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