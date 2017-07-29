В Великобритании заключённые сделали бомбу из сухого молока

Один из заключённых поджёг устройство в пластиковом контейнере c остатками продукта и скинул его с лестницы.

Заключённые в тюрьме Кардиффа, Великобритания, взорвали самодельную бомбу, сделанную из заменителя молока для чая и кофе, украденного из столовой, сообщает The Telegraph.

Morning Star :: Cardiff Prison ‘on edge of meltdown’ | The People’s Daily https://t.co/n0xblLtDow pic.twitter.com/yEXQEMH0pl — Esther ten Wolthuis (@Eire353) 29 июля 2017 г.

Один из заключённых поджёг устройство в пластиковом контейнере c остатками продукта и скинул его с лестницы. Бомба сдетонировала, но, к счастью, никто не пострадал.

Инцидент произошёл ещё 15 июня, но официальное подтверждение появилось только сейчас. Четверо человек были задержаны в качестве подозреваемых. Полиция Южного Уэльса продолжает расследование.

Как оказалось, белый порошок, который добавляют заключённым в кофе, очень легко воспламеняется. После инцидента администрация тюрьмы собирается заменить его обычным молоком.