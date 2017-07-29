Устроивший резню в магазине Гамбурга попадал в поле зрения полиции как исламист

Нападение на посетителей супермаркета Edeka в Гамбурге совершил 26-летний приезжий из ОАЭ Энди Гротте, который уже состоял на учёте в правоохранительных органах как "исламист, но не джихадист". Об этом сообщает "Би-би-си".
Также известно, что у злоумышленника были проблемы с психикой и наркотиками. Гротте просил в Германии убежища, но получил отказ. Более того, ранее преступника должны были депортировать, но не сделали этого из-за отсутствия у него документов. У себя на родине Энди работал стоматологом.
#BREAKING: #Hamburg knife attacker is a 26-year-old man born in the United Arab Emirates, police said in a statement - @AFP pic.twitter.com/8iOYmgZ72Y— Dana Regev (@Dana_Regev) 28 июля 2017 г.
Накануне вечером сотрудники правоохранительных органов провели обыски в приюте для беженцев, в котором жил Гротте.
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