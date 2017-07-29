Устроивший резню в магазине Гамбурга попадал в поле зрения полиции как исламист

Читайте также

Устроивший резню в магазине Гамбурга попадал в поле зрения полиции как исламист

5
В ходе атаки 28 июля злоумышленник убил одного человека и ещё семерых ранил. Преступник действовал в одиночку, его быстро задержали.

Нападение на посетителей супермаркета Edeka в Гамбурге совершил 26-летний приезжий из ОАЭ Энди Гротте, который уже состоял на учёте в правоохранительных органах как "исламист, но не джихадист". Об этом сообщает "Би-би-си".

<p>Задержанный злоумышленник. Фото: Bild / Marco Zitzow</p>

Также известно, что у злоумышленника были проблемы с психикой и наркотиками. Гротте просил в Германии убежища, но получил отказ. Более того, ранее преступника должны были депортировать, но не сделали этого из-за отсутствия у него документов. У себя на родине Энди работал стоматологом.

Накануне вечером сотрудники правоохранительных органов провели обыски в приюте для беженцев, в котором жил Гротте.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!