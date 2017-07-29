Спасатели предупредили о возможных смерчах над Чёрным морем

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Спасатели предупредили о возможных смерчах над Чёрным морем

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Фото:© РИА Новости/Сергей Мальгавко

По данным регионального управления МЧС, речь идёт об участке Бухта Инал в населённом пункте Магри в Туапсинском районе, а также участке Анапа — Джубга.

В ближайшие 2–6 часов и до конца дня 29 июля над Чёрным морем в Краснодарском крае есть опасность формирования смерчей. Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального центра МЧС.

В частности, речь идёт об участке Бухта Инал в населённом пункте Магри в Туапсинском районе, а также участке Анапа — Джубга.

В связи с этим МЧС рекомендует отдыхающим и местным жителям соблюдать меры безопасности. А именно: не подходить к окнам во время непогоды и постараться не пользоваться электроприборами. Также спасатели советуют включить радио, чтобы получать всю необходимую информацию от МЧС.

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