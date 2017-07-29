Евросоюз пригрозил Польше санкциями из-за судебной реформы

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Евросоюз пригрозил Польше санкциями из-за судебной реформы

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Фото: ©РИА Новости/Алексей Витвицкий

Она расширяет возможности президента по влиянию на Верховной суд страны, против чего выступает оппозиция.

В Европейском союзе началась процедура введения санкций в отношении Польши из-за судебной реформы, которая, по мнению Брюсселя, нарушает законодательство ЕС.

— Еврокомиссия запустила против Польши процедуру по предотвращению нарушений, направив ей письмо с официальным уведомлением, — говорится в заявлении ЕК.

В комиссии отметили, что перед запуском процедуры Варшаву предупреждали о возможности такого развития событий. Речь идёт о лишении Польши права голоса в Совете Евросоюза.

Законопроект о судебной реформе в самой стране привёл к масштабным акциям протеста. Оппозиция считает, что его утверждение сделает суды зависимыми от правящей партии. Согласно документу, усиливается влияние президента на Верховный суд. Меняется порядок избрания судей Верховного суда и предусматривается возможность их отставки.

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