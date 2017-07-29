Министр обороны Румынии счёл "неуместной" реакцию Рогозина на недопуск самолёта

Вчера власти Румынии закрыли своё воздушное пространство для самолёта с российским вице-премьером на борту. В ответ Рогозин посвятил им неприличные стихотворные строки.

Министр обороны Румынии Адриан Цуцуяну назвал "абсолютно неуместной" реакцию вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина на отказ его самолёту пересечь воздушное пространство страны. Об этом сообщает агентство Agerpres.

— Абсолютно неуместно, мягко говоря, — заявил министр.

Журналисты поинтересовались у Цуцуяну, есть ли причины для страха или заявления российского вице-премьера — это просто слова.

— Я не вступал бы в подобную риторику, — сказал он, отвечая на вопрос. — С нашей стороны было бы ошибкой пытаться различными заявлениями раздувать заявления других.

Напомним, вчера самолёт авиакомпании S7 Airlines с российской делегацией во главе с вице-премьером Дмитрием Рогозиным на борту был вынужден развернуться в небе над Венгрией из-за того, что Румыния отказалась пропускать борт в своё воздушное пространство. Жёсткая реакция российского вице-премьера последовала незамедлительно. Также премьер посвятил румынским чиновникам неприличный стих.