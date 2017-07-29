Синоптики подтвердили, что сегодняшний день стал самым жарким в этом году

В 13:00 столбик термометра на метеостанции на ВДНХ поднялся до +31 градуса. Жаркая погода будет сохраняться в столичном регионе и в ближайшие дни.

Сегодняшний день, 29 июля, стал самым жарким в Москве и Подмосковье с начала года. Об этом Лайфу заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

— В Москве в полдень столбики термометров на метеостанции ВДНХ превысили отметку +29,9 градуса. Ещё через час они поднялись почти до +31 градуса, — сказал синоптик.

Он отметил, что погода в Москве испортится уже ближайшей ночью, но температура воздуха опустится несильно. В воскресенье, 30 июля, будет облачно с прояснениями, местами возможны сильные ливни и грозы.

Ночью температура в столице составит +19...+21 градус, по области — +17...+22 градуса. Завтра днём снова будет жарко (воздух прогреется до +27...+28 градусов). Атмосферное давление при этом будет падать и составит 738 мм ртутного столба.

Плохая погода придёт в Москву ненадолго, уже во вторник, 1 августа, осадки прекратятся.