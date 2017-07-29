Засуха на Дальнем Востоке помешала инвалиду из Ангарска доплыть до Тихого океана

65-летний мужчина собирался преодолеть вплавь около семи тысяч километров, однако его планам не суждено было сбыться.

Засуха на Дальнем Востоке помешала инвалиду из Ангарска доплыть по рекам до Тихого океана. Об этом сообщает паблик Mash.

66-летний Александр Варенков решил преодолеть вплавь около семи тысяч километров. Его маршрут был проложен по рекам Ингоде, Шилке и Амуру. С собой пенсионер взял набор для выживания, гидрокостюм и навигатор.

На данный момент инвалид второй группы уже преодолел вплавь четыре с половиной тысячи километров. Но достичь запланированного финиша он не сможет. Из-за жары протоки пересохли и поменяли русла, и путешественник уже несколько раз заблудился.

В результате Александр решил завершить заплыв в Комсомольске-на-Амуре и вернуться домой поездом.

Отметим, что пенсионер и раньше отправлялся в необычные путешествия. Так, в прошлом году он пробежал пять тысяч километров от Ангарска до Москвы.