В Москве в самый жаркий день года объявили жёлтый уровень погодной опасности

Сегодня днём столбик термометра на столичной метеостанции на ВДНХ поднялся до +31 градуса.

Сегодня в Москве объявлен жёлтый уровень погодной опасности из-за жары и высокой пожароопасности. Отмечается, что ближайшей ночью и завтра, 30 июля, в городе возможны ливни и грозы. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Ранее Лайф сообщил, что плохая погода в столичном регионе простоит недолго. Даже в дождливые дни будет жарко (завтра днём воздух прогреется до +27...+28 градусов). А уже со вторника, 1 августа, дожди прекратятся и снова выглянет яркое солнце.

Напомним, накануне оранжевый уровень опасности был объявлен сразу в нескольких центральных регионах.