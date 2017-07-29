Решение о выходе в шторм затонувшего в Крыму сухогруза принимал капитан судна

Накануне ГУ МЧС по Крыму выпустило штормовое предупреждение. Спасатели нашли восемь членов экипажа "Анды", судьба ещё одного неизвестна.

Решение о выходе сухогруза "Анда" в штормящее море принимал капитан судна, сообщает ТАСС со ссылкой на Росморречфлот. Отмечается, что портовые власти Керчи не могли повлиять на это решение.

— Если объявляется предупреждение о шторме, решение (о выходе из порта. — Прим. ред.) принимается капитаном судна, — пояснили в Росморречфлоте.

Сегодня сухогруз "Анда" потерпел бедствие в 40 километрах от берега в нейтральных водах между Крымом и Турцией. Ранее судно вышло в море из порта города Керчь, несмотря на штормовое предупреждение, выпущенное ГУ МЧС по Крыму накануне. Судно полностью затонуло. Спасатели нашли восемь членов экипажа, судьба ещё одного неизвестна.