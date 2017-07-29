Украинские пограничники заявили, что не пустят Саакашвили в страну

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Украинские пограничники заявили, что не пустят Саакашвили в страну

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Фото: © РИА Новости

Государственная пограничная служба Украины пообещала не пускать Михаила Саакашвили на территорию страны. Об этом "Главкому" сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

— Если абстрагироваться от фамилий, то гражданин, у которого на руках недействительный паспорт, не имеет возможности пересечь границу Украины. Если человек лишается гражданства, его паспорт признаётся недействительным, — заявил он.

Также он заявил, что в компетенцию данного ведомства не входит задержание таких лиц.

Ранее сообщалось о том, что экс-президент Грузии будет обжаловать в суде лишение его украинского гражданства.

Напомним, Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства 26 июля.

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