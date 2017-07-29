На полигоне в Алабино начались международные состязания по танковому биатлону

На подмосковном полигоне Алабино стартовал самый зрелищный конкурс Армейских международных игр — 2017 — "Танковый биатлон", в котором сразятся 55 экипажей из 19 стран.

Как сообщил корреспондент Лайфа, конкурс начался заездом первых четырёх экипажей из Уганды, Таджикистана, Анголы и Лаоса. А завершится сегодняшняя программа заездом представителей Азербайджана, Кувейта, Монголии и Китая. Команды из первых трёх стран выступят на российских танках, а китайцы — на своём танке Type 96B.

Российская команда выйдет на старт под красным цветом, который достался ей на жеребьевке. Завершится танковый биатлон 12 августа, в последний день Игр.

Ранее Лайф сообщал о том, что в Подмосковье стартовали Армейские международные игры — 2017.