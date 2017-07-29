В Омске на заправке "ЛУКойла" сгорел бензовоз

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В Омске на заправке "ЛУКойла" сгорел бензовоз

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Взрыва резервуаров заправочной станции удалось избежать только чудом — из-за дождливой погоды.

В Омске сгорел бензовоз на заправке "ЛУКойла". Взрыва резервуаров заправочной станции удалось избежать только чудом: благодаря дождливой погоде огонь не успел распространиться на терминалы заправки.

На тушение были брошены девять пожарных расчётов, пожару был присвоен 2-й номер сложности. По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание проводки автомобиля.

<p>Фото: L!fe</p>

В настоящее время силы МЧС продолжают проливать тлеющие части бензовоза и следить за тем, чтобы не произошло повторного возгорания. Тушение длилось около пяти часов. Сейчас заправка закрыта для посетителей.

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