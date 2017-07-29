"Было ясно, что не успеют". Очевидец рассказал о последних минутах борца Власко

Прошлой ночью двукратный чемпион Европы среди юниоров по вольной борьбе был убит в массовой драке на берегу Байкала. Юрию было всего 20 лет.

Конфликт произошёл между двумя компаниями. В одной из них был Юрий Власко и его друзья-спортсмены. В другой — ранее судимые за кражи и разбои жители Улан-Удэ Раднажаб Ч., Евгений Б. и Виталий Т. В какой-то момент товарищи Юры заметили, что он лежит в луже крови. По словам очевидца, тогда молодой человек ещё был жив. Подробности рассказали местные СМИ.

Публикация от Юрий (@vlasko_ura) Мар 28 2016 в 3:39 PDT

Когда стало понятно, что спортсмен находится в тяжёлом состоянии, злоумышленники сбежали с места происшествия. По предварительной информации, борец получил ножевое ранение в шею. Друзья пытались оказать ему помощь.

Публикация от Юрий (@vlasko_ura) Июн 11 2016 в 5:37 PDT

— Полиция ждала медиков, береговая служба также не подошла, несмотря на то что всё произошло недалеко от их здания. В конце концов спустя 20 минут друзья сами загрузили его в какую-то машину. Но уже было ясно, что они не успеют, — цитирует слова очевидца портал "Ариг ус".

По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали и допрашивают участников драки.

Ранее глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили прокомментировал трагедию и заявил, что на Власко возлагались большие надежды.