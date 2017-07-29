Путин завтра примет военно-морской парад в Петербурге

Участие в параде в честь Дня ВМФ России примут представители нескольких флотов, ожидается также пролёт морской авиации.

Президент РФ Владимир Путин завтра, 30 июля, примет участие в праздновании Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

— Глава государства впервые в новейшей истории примет Главный военно-морской парад, который, в соответствии с Указом президента, пройдёт в Санкт-Петербурге в последнее воскресенье июля, — говорится в сообщении.

Кроме прохода кораблей запланирован также пролёт группы морской авиации. Принимать участие в празднике будут моряки Балтийского, Черноморского, Северного, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии.

После парада глава государства примет участие в торжественном приёме, на который приглашены руководящий состав и офицеры ВМФ, а также посетит Никольский морской собор в Кронштадте.