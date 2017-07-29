Скончался академик и правозащитник Юрий Рыжов‍

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Скончался академик и правозащитник Юрий Рыжов‍

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Фото: wikimedia.org

Прощание с ним пройдет в Сахаровском центре. Время и дата церемонии пока не уточняется.

В возрасте 86 лет скончался лауреат премии Московской Хельсинской группы, академик РАН Юрий Рыжов. Сообщение об этом появилось на официальном сайте МХГ.

Прощание с ним состоится в Сахаровском центре. Время и дата пока не сообщаются.

<p><em>Юрий Рыжов на церемонии вручения премии МХГ (2016 год). Фото: mhg-main.org</em></p>

Юрий Рыжов — советский и российский ученый в области механики жидкости и газа, политический и общественный деятель, дипломат, академик РАН, доктор технических наук. С 1992 по 1998 год он занимал должность посла России во Франции.

Отметим, что в прошлом году Рыжкова наградили премией МХГ за исторический вклад в защиту прав человека и в правозащитное движение.

Лайф выражает соболезнования родным и близким Юрия Алексеевича.

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