Опрос показал, что в Германии не поддерживают санкции США против России

В опросе, проводимом в июле, приняло участие более тысячи граждан ФРГ. Подавляющее большинство респондентов назвало принятие антироссийских санкций ошибочным.

Большая часть граждан Германии (83%) считает ошибкой новый пакет антироссийских санкций, принятый Конгрессом США. Такие данные были получены после проведения опроса НИИ Forsa. Публикует данные журнал Spiegel.

За санкции высказалось лишь 6% респондентов, остальные 11% от ответа воздержались. При этом большинство опрошенных (77%) считают, что санкционный законопроект в первую очередь направлен на укрепление экономики США.

Только 10% участников опроса уверены, что поводом для новых санкций действительно послужило "вмешательство РФ в американские выборы", а остальные 13% на вопрос о причинах нового законопроекта ответить затруднились.

Напомним, новый пакет санкций против России, а также Ирана и КНДР уже был одобрен Сенатом США. Теперь документ отправился на подпись американскому президенту, который неоднократно выражал проекту закона свою поддержку.