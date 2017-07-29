Выпускница, рассказавшая правду о золотой медали одноклассницы, поступила в вуз

Рузанна Туко, как и хотела, стала студенткой Ставропольского медицинского университета.

Выпускница из Адыгеи Рузанна Туко, ранее публично заявившая о том, что её одноклассница, дочка местной чиновницы, не заслужила золотой медали, успешно поступила в медицинский университет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника омбудсмена Ставропольского края Владимира Полубояренко.

Он рассказал, что ректор Ставропольского медуниверситета в пятницу, 28 июля, подписал приказ о зачислении Туко.

По словам отца девушки, Рузанна поступила на бюджет в рамках целевого набора.

— В Краснодарский медуниверситет она также проходила по баллам, но там она бы обучалась на платной основе, почему же не воспользоваться целевым направлением, которое нам предоставило государство, — цитирует ТАСС слова Руслана Туко.

Рузанна делится новостями в своём "инстаграме". Накануне она опубликовала пост, в котором в очередной раз заявила, что с одноклассницей она не конфликтовала, а про медаль рассказала, потому что по-другому ей не позволила сделать совесть.

— К сожалению, СК не захотел возбуждать уголовное дело, посчитав доказательства недостаточными. Теперь часть моих доказательств будет опубликована в Сети, ждите новостей. Я хочу, чтобы народ всё увидел и сделал выводы для себя, — написала девушка.

Ранее Рузанна публично заявила, что её одноклассница Заира за весь 11-й класс ни разу не отвечала на уроках, а ЕГЭ сдавала в пункте, где организатором была её мать, бывший руководитель Управления образования Тахтамукайского района Республики Адыгея.