Выпускница, рассказавшая правду о золотой медали одноклассницы, поступила в вуз

Выпускница из Адыгеи Рузанна Туко, ранее публично заявившая о том, что её одноклассница, дочка местной чиновницы, не заслужила золотой медали, успешно поступила в медицинский университет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника омбудсмена Ставропольского края Владимира Полубояренко.
Он рассказал, что ректор Ставропольского медуниверситета в пятницу, 28 июля, подписал приказ о зачислении Туко.
По словам отца девушки, Рузанна поступила на бюджет в рамках целевого набора.
— В Краснодарский медуниверситет она также проходила по баллам, но там она бы обучалась на платной основе, почему же не воспользоваться целевым направлением, которое нам предоставило государство, — цитирует ТАСС слова Руслана Туко.
Рузанна делится новостями в своём "инстаграме". Накануне она опубликовала пост, в котором в очередной раз заявила, что с одноклассницей она не конфликтовала, а про медаль рассказала, потому что по-другому ей не позволила сделать совесть.
Уважаемые друзья, вы все знаете, что я не комментировала некоторое время данную ситуацию, потому что ждала результатов СК. К сожалению, СК не захотел возбуждать уголовное дело, посчитав доказательства недостаточными.Теперь часть моих доказательств будет опубликована в сети, ждите новостей. Я хочу, чтобы народ всё увидел и сделал выводы для себя. Я молчала, я ждала результатов комиссии. Так же я готовилась к вступительному экзамену, который сдала успешно.Какие только слухи против нас не пускали, мы узнали о себе много нового. Я сказала П-Р-А-В-Д-У. Помните тётя Заиры в программе говорила, что у нас личная неприязнь? На первой фотографии я держу Заиру за руку. Враги так не фотографируются, прошу заметить. Мы хорошо общались в течение всего года. Придумайте причину поинтереснее, пожалуйста.Мир для меня делится на чёрное и белое. У меня гражданская позиция!Неужели вам не надоело? Я только и вижу вокруг себя людей, которые постоянно на что-то жалуются. Ну, так сделайте же что-нибудь! Вы жалуетесь, но бездействуете.Прочитайте , пожалуйста, как высказывается наш президент на тему коррупции. Владимир Владимирович говорит, что нужно бороться, я борюсь. И если вы хотите жить в экономически развитой стране, то делайте так же. Я всю жизнь показывала нашу республику с лучшей стороны, я люблю свою родину. Но если придётся показывать её и с такой стороны, чтобы её улучшить, то я покажу. Наш кодекс чести не должен противоречить конституции и законам РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Да и я, честно говоря, не помню, чтобы наши предки были трусами. Эта проблема существует везде, и не нужно смотреть на неё через "розовые очки".Вот теперь я буду делать то, чего я делать не хотела. Они меня сами провоцировали, сами подталкивали, хотя я, как и всегда, предупреждала. Следует заметить, что я сдерживаю свои слова. Может теперь кто-то не станет так унижать людей… Ну, или хотя бы не будет так нагло это показывать. #тольконачало
— К сожалению, СК не захотел возбуждать уголовное дело, посчитав доказательства недостаточными. Теперь часть моих доказательств будет опубликована в Сети, ждите новостей. Я хочу, чтобы народ всё увидел и сделал выводы для себя, — написала девушка.
Ранее Рузанна публично заявила, что её одноклассница Заира за весь 11-й класс ни разу не отвечала на уроках, а ЕГЭ сдавала в пункте, где организатором была её мать, бывший руководитель Управления образования Тахтамукайского района Республики Адыгея.
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