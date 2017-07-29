Путин помиловал двух женщин, осуждённых за госизмену

Жительницы Сочи были осуждены за то, что в 2008 году отправляли СМС своим грузинским знакомым о передвижении военной техники в сторону Абхазии.

Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании двух женщин — гражданок РФ Марины Джанджгавы и Анник Кесян, осуждённых за государственную измену. Соответствующие документы появились на официальном портале правовой информации.

Жительницы Сочи были осуждены за то, что в 2008 году, незадолго до начала конфликта в Южной Осетии, отправляли своим грузинским знакомым СМС о том, что в сторону Абхазии перемещалась колонна танков. 59-летнюю Марину Джанджгаву приговорили к 12 годам тюрьмы, а 58-летнюю Анник Кесян — к восьми.

Как отмечается в указе, решение о помиловании глава государства принял, "руководствуясь принципами гуманности". Указ вступит в силу через 10 дней после публикации. Женщины будут освобождены из-под стражи.

В марте президент уже помиловал осуждённую по аналогичному обвинению Оксану Севастиди.