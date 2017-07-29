"Живу у Лены Хахалевой". Видео 20-летней давности указало на связь вора с судьёй

Ранее в Сети уже появилась фотография середины 1990-х, на которой вместе с Хахалевой запечатлён её бывший муж Роберт и вор в законе Пецо.

На допросе, происходившем в 1997 году, вор в законе Резо Бухникашвили (Пецо) заявил, что живёт в том числе у Елены Хахалевой, которая сейчас возглавляет административную коллегию Краснодарского краевого суда и недавно закатила дорогую свадьбу для своей дочери. Видео с допроса опубликовал Mash.

В частности, Резо сначала представляется, потом рассказывает, что родился в 1952 году, прописан в Донецке, не судим и не привлекался. Следом сотрудник правоохранительных органов спрашивает у Бухникашвили, где он живёт в Краснодаре. Он называет адрес и говорит, что живёт у родственников.

— Ещё какой адрес у тебя есть здесь? — продолжает следователь. Резо называет адрес. На вопрос "У кого?" Резо начинает мяться.

— Она снимает квартиру, родственница... Хахалева... Лена, — отвечает Бухникашвили и добавляет, что не знает, где работает женщина.

Напомним, судья оказалась в центре скандала после того, как в Сеть утекли кадры со свадьбы её дочери, на которой выступали многие звёзды российского шоу-бизнеса. Сама Елена Хахалева заявила, что свадьбу оплатил её бывший муж, бизнесмен Роберт Хахалев.