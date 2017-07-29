В Новой Москве могут появиться дополнительные линии метро

Московские власти рассмотрят проекты строительства новых линий метро, которые свяжут столицу с Новой Москвой. Об этом на своей странице в "Твиттере" написал мэр города Сергей Собянин.
Приняли решение о разработке градостроительной документации для новых линий @MoscowMetro на перспективу в пос. Северный, Внуково и г. Троицк— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 29 июля 2017 г.
Отметим, что новые территории Подмосковья на юго-западе от столицы присоединили к Москве в 2012 году. В результате площадь города увеличилась в два с половиной раза. С момента присоединения территорий население Новой Москвы выросло на 40% — до 347,8 тыс. человек.
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