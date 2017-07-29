В Новой Москве могут появиться дополнительные линии метро

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В Новой Москве могут появиться дополнительные линии метро

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Фото: ©РИА Новости/Евгений Биятов

Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, их проложат в посёлок Северный, Внуково и Троицк.

Московские власти рассмотрят проекты строительства новых линий метро, которые свяжут столицу с Новой Москвой. Об этом на своей странице в "Твиттере" написал мэр города Сергей Собянин.

Отметим, что новые территории Подмосковья на юго-западе от столицы присоединили к Москве в 2012 году. В результате площадь города увеличилась в два с половиной раза. С момента присоединения территорий население Новой Москвы выросло на 40% — до 347,8 тыс. человек.

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