В Чечне осуждены фигуранты дела о покушении на Рамзана Кадырова

В Чечне Гудермесский городской суд вынес вердикт в отношении трёх фигурантов дела о покушении на главу республики Рамзана Кадырова. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в Верховном суде Чечни, все они получили по шесть с половиной лет колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что по делу проходили бывший охранник экс-офицера батальона "Восток" Исы Ямадаева Азиз Альвиев, бывший боец того же батальона Беслан Закараев, а также его сосед Шамхан Магомадов. Отмечалось, что все они признали вину.