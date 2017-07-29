В Чечне осуждены фигуранты дела о покушении на Рамзана Кадырова

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В Чечне осуждены фигуранты дела о покушении на Рамзана Кадырова

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Фото: ©РИА Новости/Максим Богодвид

В Чечне Гудермесский городской суд вынес вердикт в отношении трёх фигурантов дела о покушении на главу республики Рамзана Кадырова. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в Верховном суде Чечни, все они получили по шесть с половиной лет колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что по делу проходили бывший охранник экс-офицера батальона "Восток" Исы Ямадаева Азиз Альвиев, бывший боец того же батальона Беслан Закараев, а также его сосед Шамхан Магомадов. Отмечалось, что все они признали вину.

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