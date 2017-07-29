Названа дата реванша между Кличко и Джошуа

Встреча боксёров пройдёт в Лас-Вегасе на знаменитом стадионе "Ти-Мобайл арена" вместительностью до 20 тысяч человек.

Авторитетный британский портал о боксе BoxRec внёс в свою базу данных ожидаемый бой-реванш между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа. Встреча боксёров должна состояться 11 ноября этого года.

Бой пройдёт в Лас-Вегасе, США, на знаменитом стадионе "Ти-Мобайл арена" вместительностью до 20 тысяч человек.

Напомним, что Джошуа дважды нокаутировал Кличко в 11-м раунде во время их первой встречи в апреле на лондонском стадионе "Уэмбли". После британец заявил о готовности провести бой-реванш с Кличко. А вот украинский боксёр взял паузу и признался, что пока к повторной встрече не готов.