Госсекретарь США: Мы надеемся, что санкции против России не понадобятся

Тиллерсон уверен, что одобренные Сенатом США санкции отражают "решительную волю американского народа".

США надеются, что дальнейшее сотрудничество с Россией позволит избежать применения антироссийских санкций. Об этом говорится в письменном заявлении госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

— Мы надеемся, что между нашими двумя странами будет сотрудничество по крупным глобальным вопросам, что эти санкции более не понадобятся, — заявил шеф американской дипломатии.

По словам Тиллерсона, одобренные Сенатом США санкции отражают "решительную волю американского народа". Госсекретарь уверен, что так простые американцы показывают своё желание увидеть шаги к улучшению двухсторонних отношений со стороны России.

Напомним, новый пакет санкций против России, а также Ирана и КНДР уже был одобрен Сенатом США. Теперь документ отправился на подпись американскому президенту, который неоднократно выражал проекту закона свою поддержку.