В Сирии 10 мирных жителей погибли в результате атаки ВВС коалиции

Как сообщает агентство SANA, удары были нанесены по городу Эль-Маядин и его окрестностям.

Как минимум десять сирийцев стали в субботу жертвами налёта ВВС международной коалиции, возглавляемой США, в провинции Дейр-эз-Зор на востоке страны. Об этом сообщает SANA.

Удары были нанесены по городу Эль-Маядин и его окрестностям. В результате в одном из домов погибли три жителя, а в соседнем — ещё семь человек из одной семьи.

Отметим, что Эль-Маядин — это форпост террористической группировки ИГИЛ*. Поблизости от города проходит граница с Ираком.

Напомним, ранее более 30 человек погибли после удара ВВС коалиции по зданию тюрьмы в Ракке.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.