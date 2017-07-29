В ЮАР два человека погибли в давке на футбольном матче

Инцидент произошёл на 87-тысячном стадионе FNB Stadium во время игры южноафриканских команд "Кайзер Чифс" и "Орландо Пайретс".

Два человека погибли и несколько пострадали во время сегодняшнего футбольного матча в столице ЮАР Йоханнесбурге. Об этом сообщает "Би-би-си".

Пока не уточняется, что стало причиной давки. По последним данным, сотрудникам правоохранительных органов удалось успокоить толпу. После этого игра продолжилась.

Ситуацию прокомментировал официальный представитель правоохранительных органов Йоханнесбурга Майкл Сан.

Situation report from FNB Soweto Derby：Stampede reported with multiple injuries, 2 confirmed fatal. — Michael Sun (@MichaelSun168) 29 июля 2017 г.

— Отчёт о ситуации на стадионе: многие ранены, подтверждена смерть двоих человек, — написал Майкл Сан.

Soweto Derby update 2: All gates opened to ensure crowd control,game set to continue, ambulance capacity increased. Situation under control. — Michael Sun (@MichaelSun168) 29 июля 2017 г.

— По обновлённой информации, все ворота открыты для обеспечения контроля над толпой, игра продолжится, к стадиону стянули дополнительные бригады медиков. Ситуация под контролем, — доложил Сан спустя час с момента публикации первого поста.