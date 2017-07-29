В ЮАР два человека погибли в давке на футбольном матче

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В ЮАР два человека погибли в давке на футбольном матче

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Инцидент произошёл на 87-тысячном стадионе FNB Stadium во время игры южноафриканских команд "Кайзер Чифс" и "Орландо Пайретс".

Два человека погибли и несколько пострадали во время сегодняшнего футбольного матча в столице ЮАР Йоханнесбурге. Об этом сообщает "Би-би-си".

Пока не уточняется, что стало причиной давки. По последним данным, сотрудникам правоохранительных органов удалось успокоить толпу. После этого игра продолжилась.

Ситуацию прокомментировал официальный представитель правоохранительных органов Йоханнесбурга Майкл Сан.

— Отчёт о ситуации на стадионе: многие ранены, подтверждена смерть двоих человек, — написал Майкл Сан.

— По обновлённой информации, все ворота открыты для обеспечения контроля над толпой, игра продолжится, к стадиону стянули дополнительные бригады медиков. Ситуация под контролем, — доложил Сан спустя час с момента публикации первого поста.

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