Каждый беспилотник рассчитан на 8 человек. Перевозить горожан они будут бесплатно.

С сегодняшнего дня по Таллину начали курсировать беспилотные автобусы. Каждый из них рассчитан на 8 человек. Они будут бесплатно перевозить горожан 6 дней в неделю по маршруту "Котел культуры — бульвар Мере", сообщает служба новостей "Радио 4".

На маршруте будет два автобуса. В каждом из них будет работать сопровождающий, который ознакомит пассажиров с новой технологией. Отмечается, что транспортное средство оборудовано и для пассажиров в инвалидных креслах.

Новый вид транспорта выйдет на улицы эстонской столицы в рамках пилотного проекта и будет перевозить пассажиров до конца августа.