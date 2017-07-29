По Таллину начали курсировать беспилотные автобусы

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По Таллину начали курсировать беспилотные автобусы

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Каждый беспилотник рассчитан на 8 человек. Перевозить горожан они будут бесплатно.

С сегодняшнего дня по Таллину начали курсировать беспилотные автобусы. Каждый из них рассчитан на 8 человек. Они будут бесплатно перевозить горожан 6 дней в неделю по маршруту "Котел культуры — бульвар Мере", сообщает служба новостей "Радио 4".

<p>Фото © Сийм Лыви/ERR</p>

На маршруте будет два автобуса. В каждом из них будет работать сопровождающий, который ознакомит пассажиров с новой технологией. Отмечается, что транспортное средство оборудовано и для пассажиров в инвалидных креслах.

<p>Фото © Сийм Лыви/ERR</p>

Новый вид транспорта выйдет на улицы эстонской столицы в рамках пилотного проекта и будет перевозить пассажиров до конца августа.

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