Крымские власти заявили о росте экономики после присоединения к России

Согласно официальной статистике, уровень безработицы в регионе снизился с 4 до 0,5%.

Реальный сектор экономики Крыма за три года в составе России вырос с 26,1 до 41,8 %. Об этом сообщило Минэкономразвития республики, опубликовав данные на своём официальном сайте.

В частности, за три года на 28,2% вырос объём инвестиций в основной капитал, а доходы консолидированного бюджета увеличились на 29,2%. Объёмы выполнения строительных работ выросли в 1,8 раза, в эксплуатацию было введено на 13% больше площади жилых домов.

Согласно официальным данным, уровень безработицы в регионе снизился с 4 до 0,5%. Доля общедоступных пляжей выросла с 60 до 75%.

В отчёте также сообщается, что через три года уровень газификации республики должен составить 98% (сейчас — 73,4%).