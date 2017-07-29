Порошенко наградил орденом пилота, вслепую посадившего самолёт

Президент Украины Пётр Порошенко наградил оредном "За мужество" третьей степени украинского пилота турецкой компании Atlasglobal Александра Акопова, совершившего героическую посадку самолёта в стамбульском аэропорту Ататюрк, пишет УНИАН.
27 июля рейс вылетел из Стамбула в Эрджан (Северный Кипр), но на высоте в полтора километра самолёту разбило носовую часть и стекло кабины пилотов. Капитан Акопов принял решение возвращаться и практически вслепую посадил самолёт, наклонив его набок так, чтобы видеть посадочную полосу через боковое стекло. На борту самолёта находился 121 пассажир и 6 членов экипажа.
— Украина гордится такими сыновьями, — отметил Порошенко.
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