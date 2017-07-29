Порошенко наградил орденом пилота, вслепую посадившего самолёт

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Порошенко наградил орденом пилота, вслепую посадившего самолёт

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На высоте 4 тысячи футов самолёту разбило носовую часть и стекло кабины. Пилоту пришлось наклонить судно набок, чтобы видеть посадочную полосу через боковое стекло.

Президент Украины Пётр Порошенко наградил оредном "За мужество" третьей степени украинского пилота турецкой компании Atlasglobal Александра Акопова, совершившего героическую посадку самолёта в стамбульском аэропорту Ататюрк, пишет УНИАН.

<p>Пилот Александр Акопов. Фото: © Facebook/<a href="https://ru-ru.facebook.com/petroporoshenko/" target="_blank">Петро Порошенко</a></p>

27 июля рейс вылетел из Стамбула в Эрджан (Северный Кипр), но на высоте в полтора километра самолёту разбило носовую часть и стекло кабины пилотов. Капитан Акопов принял решение возвращаться и практически вслепую посадил самолёт, наклонив его набок так, чтобы видеть посадочную полосу через боковое стекло. На борту самолёта находился 121 пассажир и 6 членов экипажа.

<p>Фото: © Facebook/<a href="https://ru-ru.facebook.com/oleg.lungul.96" target="_blank">Oleg Lungul</a></p>

<p>Фото: © Facebook/<a href="https://ru-ru.facebook.com/oleg.lungul.96" target="_blank">Oleg Lungul</a></p>

— Украина гордится такими сыновьями, — отметил Порошенко.

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