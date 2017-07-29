В Хабаровском крае потушили пожар на военном складе

Возгорание произошло сегодня поздно вечером (по местному времени). Жертв и пострадавших нет.

Пожар на складе с авиационно-ракетными припасами в районе Комсомольска-на-Амуре удалось потушить. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

В настоящее время сотрудники экстренных служб разбирают завалы и заливают водой тлеющие участки.

Ранее сообщалось, что пожар локализован на 50 квадратных метрах.

Причины возгорания пока не сообщаются. Известно, что взрывы боеприпасов вечером напугали жителей Комсомольска-на-Амуре, хотя ближайшие дома располагаются в трёх километрах от места инцидента.