В Суздале открыли первый в мире памятник режиссёру Тарковскому

Скульптура расположена на берегу реки Каменки, где снималась новелла "Колокол" из фильма "Андрей Рублев".

В Суздале открыли первый в мире памятник знаменитому режиссёру Андрею Тарковскому. Скульптура расположена на берегу реки Каменки, где в своё время он снимал новеллу "Колокол" из фильма "Андрей Рублёв".

Отметим, что открытие данного монумента приурочено к 85-летию со дня рождения Тарковского.

Скульптура высотой 4,5 метра состоит из часовни в виде колокола, фигур самого режиссёра и двух персонажей фильма — Андрея Рублёва и мастера Бориски. По сторонам постамента выгравированы имена сценариста, режиссёра-постановщика и актёров, которые создавали легендарную киноленту.

Фактически скульптура в Суздали — не первый памятник культовому режиссёру. У стен ВГИКа фигура Тарковского в окружении бронзовых Василия Шукшина и Геннадия Шпаликова стоит уже несколько лет. Однако официального монумента, который был бы посвящён только режиссёру "Андрея Рублёва", ранее не было.